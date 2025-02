"Attenzione e servizi al cittadino ma sempre con un sorriso"

L’amministratore unico di Farmacie comunali Pisa Spa, Andrea Porcaro D’Ambrosio (nella foto), racconta l’impegno per il territorio. Sostenete ormai da anni questa iniziativa sul nostro territorio, è importante insegnare la prevenzione fin da piccoli.

"Farmacie Comunali Pisa Spa partecipa anche quest’anno con immenso piacere a quest’importante iniziativa de La Nazione, che vede i bambini e i ragazzi delle scuole di Pisa divenire “Cronisti in Classe”. Per Farmacie Comunali Pisa Spa essere coinvolti in questo progetto di giornalismo è un’opportunità per calarsi nel tessuto sociale e nel territorio, vicino alla cittadinanza e a tutte le fasce d’età, come da sempre fa, per la sua natura pubblica e a conferma della sua missione sociale. Partecipare ad un’iniziativa che coinvolge la scuola, da sempre luogo privilegiato di formazione dei giovani, rappresenta per Farmacie Comunali Pisa un’occasione per offrire e ricevere stimoli, approcciandosi in maniera propositiva alle nuove generazioni, creando un momento di riflessione e di confronto sul ruolo delle Farmacie e dei Farmacisti nella Comunità in un’ottica di prevenzione e di educazione alla salute".

Far pensare alla salute con il sorriso, lo stesso concetto che esprimono i vostri temi.

"Il tema scelto propone ai ragazzi di esprimere il loro pensiero sulla figura del farmacista e sulla “presa in carico” dei pazienti che entrano nelle nostre farmacie, anche in virtù della presenza sul territorio di Farmacie Comunali Pisa Spa che garantisce accessibilità alle cure e prossimità alla cittadinanza. Abbiamo posto l’accento sulla capacità di “accogliere” e di “prendersi cura” del farmacista, con particolare riferimento alla gentilezza e all’empatia come qualità intrinseche della figura professionale stessa".

Farmacie comunali Pisa significa servizi, quali i nuovi in questo anno appena cominciato?

"Farmacie Comunali Pisa significa quindi prossimità, presa in carico del paziente e prevenzione e tutto questo si esplica anche attraverso i servizi che le nostre farmacie offrono, in particolare nell’ambito della telemedicina e della telecardiologia, in linea con le direttive nazionali che vedono la Farmacia dei Servizi come anello di congiunzione imprescindibile del Sistema Sanitario Nazionale".