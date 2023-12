"Attenzione a chi è ai margini"

Il mese attuale, quello del Natale. Per un’iniziativa di grande valore per i più piccoli della città. Dicembre è il mese della Caritas diocesana. "Caritas è il nome nuovo che la chiesa pisana assume quando sceglie di spostarsi verso il margine", spiega il presidente don Emanuele Morelli (nella foto). "Papa Francesco l’ha definita la carezza della chiesa al suo popolo. A Pisa nasce l’8 novembre 1972".

Quanti i volontari?

" In diocesi può contare sul servizio di oltre 300 tra operatori e volontari".

Quale la missione?

"Promuovere la testimonianza della carità della chiesa in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. Il cuore di tutti i servizi è il Centro d’Ascolto. In questi anni sono stati promossi le mense, le docce, la Cittadella della Solidarietà, le case Caritas, il “microcredito”".

E poi i più giovani. "Caritas è attenta ai giovani con il Servizio Civile ed il progetto attivo proprio in questi giorni del “Natale sospeso”, la raccolta regali per chi non ne ha".

Tanta visibilità del lavoro dei volontari nel calendario, è importante far conoscere servizi e disagi.

"Ogni anno consegniamo alla diocesi il “Rapporto povertà Caritas” curato dall’OPR, che raccontando la povertà dei nostri territori è provocazione per politiche sociali che scelgano di mettere al centro la persona. I figli delle famiglie che incontriamo hanno minori opportunità sociali, culturali, sportive, ricreative... rispetto ai loro coetanei. E’ importante che la povertà non sia “ereditaria”, che sia conosciuta, perché i giovani di oggi non siano i poveri di domani".

A. C.