Pisa
Cronaca"Ateneo impegnato per la pace. Rifiuta ogni forma di violenza"
17 set 2025
ENRICO MATTIA DEL PUNTA
Cronaca
Il rettore Zucchi: "Azione di pochi". Il ministro Bernini: "Solidarietà al docente"

Il rettore Riccardo Zucchi

Dopo l’aggressione denunciata dal professor Rino Casella durante la sua lezione di diritto pubblico comparato al Polo Piagge, arrivano le prese di posizione dal mondo politico e accademico. "Solidarietà al professore dell’ateneo di Pisa, Rino Casella, aggredito perché non si è voluto schierare con i pro-Pal. Il clima di odio è sempre più preoccupante e fuori controllo", ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, che ha telefonato al rettore dell’Ateneo, Riccardo Zucchi, allo stesso professor Casella e al prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro. "Le Università – afferma Bernini – non sono zone franche dove è consentito interrompere lezioni o aggredire professori. Quanto accaduto all’ateneo di Pisa è intollerabile per una società che si riconosce nei valori della democrazia e irricevibile per una comunità accademica, come quella pisana e italiana tutta, aperta, libera e inclusiva".

La ministra ha poi aggiunto: "Esprimo la mia più sincera vicinanza a tutta la comunità dell’Università di Pisa e al professor Rino Casella. Sono al suo fianco. Colpire la libertà accademica significa attaccare il cuore della nostra democrazia: dobbiamo difenderla tutti, senza se e senza ma".

Il rettore Riccardo Zucchi ha commentato la vicenda: "Quello che è successo non lo so, posso solo riportare che c’è stata una denuncia e quindi sarà la magistratura a occuparsene. Il nostro Ateneo è impegnato per la pace, con attenzione anche al sostegno alla Palestina dove è atto una pulizia etnica e ad iniziative umanitarie come quella della Global Sumud Flotilla. Detto questo – ha aggiunto – , va confermato un altro aspetto: il rifiuto totale di ogni forma di violenza, verbale e fisica, che ha impedito a un docente di fare lezione. Esprimo solidarietà a tutti quelli che ne sono stati vittime. A Pisa ci sono quasi 50mila studenti con cui manteniamo un rapporto costante, talvolta anche duro: l’azione di poche persone, tuttavia, non è rappresentativa della comunità accademica. Ho parlato con il professor Casella, a cui ho espresso solidarietà e so che ha sporto denuncia".

