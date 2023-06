Assolto papà accusato di maltrattare le figlie minorenni, la storia complessa

Una storia complessa, fatta di accuse e denunce, che si è chiusa ieri con l’assoluzione. Tutto era partito da una querela presentata circa tre anni fa dalla moglie, costituita parte civile nel processo. "Mio marito picchia le mie figlie". Tre e tutte minorenni. L’accusa era per il papà, di origini straniere e ultraquarantenne, di percuoterle con "cinghie, bretelle, ciabatte". "Non le utilizza", un passaggio della difesa dell’avvocato Arianna Tabarracci. Il pubblico ministero Giancarlo Dominijanni (in aula c’era però la collega Pagnini) aveva nominato un perito per sentire le bambine di 6-12 e poco più in sede di incidente probatorio. Consulente che aveva dichiarato che no, secondo lui quelle violenze non c’erano mai state. Era stata chiesta quindi l’archiviazione. Ma la donna si era opposta riportando un ulteriore episodio: nel 2017 le bimbe avrebbero scritto alla maestre dicendo che il padre era violento con loro. Erano state sentite anche le assistenti sociali che avevano spiegato che le ragazzine erano arrabbiate con il babbo che non le avrebbe fatte uscire e che avevano poi ritrattato. Il giudice per le indagini preliminari Cesare Cipolletta aveva optato per l’imputazione coatta. L’accusa era di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale).

Ieri il collegio (presidente Zucconi, a latere Vatrano e Dini) dopo l’istruttoria, durante la quale è stato ascoltato il perito che ha riferito che il genitore si è sempre occupato delle figlie, e l’assistente sociale, che ha negato i maltrattamenti, ha assolto l’uomo. Le loro accuse sarebbero nate dalla rabbia momentanea per le limitazioni imposte. Qualche anno prima era stata accusata la madre. In questi anni, il Tribunale per i minori aveva affidato le bimbe al padre. Lui aveva ricevuto una condanna per maltrattamenti contro la moglie. Ma era stato assolto poi in un altro procedimento. Ieri, l’epilogo.

A. C.