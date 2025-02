Associazionismo. Il nuovo bando. Come iscriversi

È uscito il bando riservato ai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale (APS) e agli enti di promozione sportiva (EPS) per ottenere un contributo economico finalizzato alla realizzazione di azioni e iniziative sul territorio. Possono presentare richiesta i circoli con sede legale o operativa all’interno del territorio comunale, affiliati alle APS e agli EPS che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritte/i nei registri attualmente contemplati dalla normativa di settore. Il termine per presentare la domanda è fissato per le ore 12 del 25 febbraio 2025. Le iniziative dovranno essere attivate sul territorio dal 1 aprile al 31 dicembre 2025.

"Abbiamo deciso di confermare per il quinto anno consecutivo questa misura a sostegno dei circoli – dichiara Giulia Guainai, assessora ai rapporti con l’associazionismo –. Questo bando ha un duplice obiettivo: da una parte vuole supportare presidi socioculturali e ricreativi di grandissimo valore nell’organizzazione di attività e, dall’altra parte, valorizzare le tante frazioni del nostro comune incentivando una serie di eventi diffusi. Tutto questo per promuovere ulteriormente il senso di comunità, linea guida del nostro mandato amministrativo".

La domande dovrà essere spedita, in formato non modificabile (pdf), esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] oppure consegna a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì anche dalle 15-17. Per ulteriori info consultare la pagina web.