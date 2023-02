Associazioni Ecco il bando per i contributi

Il Comune di Vicopisano ha pubblicato il bando per la concessione di contributi a persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento di iniziative non aventi fini di lucro. Le domande devono essere presentate entro le 13:00 del 20 marzo. Il Comune, per favorire lo svolgimento di iniziative, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, ambientale, artistico, ricreativo e sportivo per la comunità, ha stanziato anche nel bilancio di previsione per l’anno 2023 appositi fondi. Il contributo potrà consistere: nel patrocinio, in un contributo economico e in vantaggi indiretti (tariffe o prezzi agevolati, fruizione gratuita di servizi o beni mobili del Comune e fruizione temporanea di beni immobili del Comune). Possono fare domanda soggetti pubblici o privati, dotati o meno di personalità giuridica, per le le associazioni costituisce condizione di priorità nell’assegnazione l’iscrizione al relativo albo comunale. Per essere ammessi al bando gli interessati dovranno presentare domanda al sindaco Matteo Ferrucci entro e non oltre le 13 del 20 marzo secondo lo schema allegato al bando ed esclusivamente online, nella stanza del cittadino dedicata.

Per tutte le informazioni, anche sulla compilazione della domanda e avere supporto, contattare la segreteria, Gabriella Carrozzo (responsabile del procedimento) ed Elisa Marconi, 050796505-09, [email protected], ufficio cultura, Simona Morani, 050796117.