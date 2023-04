Assemblee pubbliche nelle frazioni prima del voto su bilancio e Tari

In arrivo le assemblee pubbliche di presentazione del bilancio di previsione 2023. "Sarà un’occasione per confrontarsi con tutte le frazioni del territorio, non solo sul documento finanziario di prossima approvazione in Consiglio Comunale, ma anche sulle varie tematiche riguardanti il territorio, e alle questioni più importanti per i nostri cittadini– commenta il sindaco Massimiliano Angori – e sarà anche una fase di ascolto attivo per le esigenze della cittadinanza: un momento per avvicinarci nuovamente di persona con la gente, e ascoltare le richieste, e le eventuali criticità dei territori. Inoltre, la condivisione dei contenuti del bilancio, come di consueto, vedrà anche un confronto con le forze sociali e i sindacati a livello territoriale e le associazioni della consulta del volontariato, in modo di giungere alla costruzione di un documento finale quanto più corrispondente alle esigenze della collettività” aggiunge il primo cittadino.

Primo appuntamento per venerdì 21 aprile alle 18 presso la Sala Consiliare di Vecchiano; si prosegue sempre il 21 aprile alle 21,15 alla sede Asbuc di Migliarino; mercoledì 26 aprile alle 18 al Circolo Arci di Nodica; giovedì 27 alle 18 al circolo CSI di Avane; conclusione del giro delle frazioni giovedì 27 aprile alle 21.15 al Circolo Arci di Filettole.

Il bilancio di previsione 2023-2025 sarà discusso invece nel consiglio comunale del 28 aprile prossimo, convocato per le 16. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre al bilancio di previsione c’è la verifica sulla quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attivita produttive e terziaria con relativa determinazione del prezzo di cessione per l’anno 2023. Si discuterà inoltre del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti e saramno poste all’approvazione le tariffe della tari per l’anno in corso