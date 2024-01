Assegno di inclusione: "E’ boom di richieste"

Boom di richieste per il nuovo Assegno di Inclusione, la misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, che ha sostituito dal 1° gennaio il Reddito di Cittadinanza. "Nell’ultima settimana - fa sapere Patrizia Ficarra, direttrice del Patronato Inca di Pisa -, sono state circa un centinaio le richieste per l’assegno di inclusione fatte in tutta la provincia, per un totale di 132 richieste raccolte fin dal 18 dicembre scorso. Mentre per il Supporto per la Formazione e il Lavoro abbiamo raccolto finora solo 7 richieste". Un numero molto più basso rispetto agli anni precedenti. "Con il reddito di cittadinanza – spiega sempre Ficarra -, raccoglievamo circa 7 o 8 richieste al giorno, un dato quindi che per ora si dimostra in controtendenza". Dati parziali che però vanno considerati con la giusta prospettiva. Infatti, spiega il direttore Caaf Cgil area di Pisa, Riccardo Perosa: "L’Inps ha intrapreso una forte campagna di comunicazione volta a rendere il cittadino sempre più autonomo e quindi anche più incline a commettere errori nell’autocompilazione". Ma non solo, il nuovo sostegno economico esclude tutte quelle persone sotto i 60 anni e considerate "occupabili".

Le modalità di richiesta dell’assegno comunque rimangono simili a quelle del vecchio reddito di cittadinanza. Ieri, la notizia della denuncia di 45 percettori illeciti del sostegno economico a Pisa, nel corso del biennio 2022 e 2023, per un costo complessivo per lo Stato di oltre 300 mila euro, ha fatto emergere anche la questione dell’autocertificazione, elemento spesso sottovalutato da chi fa richiesta del sostegno economico. I Caaf, in questi casi, vengono tirati in ballo dai denunciati, che cercano di salvarsi dalle accuse. "Succede spesso – spiega Perosa -, che gli operatori vengano chiamati come persone a conoscenza dei fatti a testimoniare in tribunale. Ma il Caaf svolge un servizio prima di tutto informativo e in secondo luogo di assistenza alla compilazione dei moduli. Resta comunque un’autocertificazione, gli operatori non hanno i mezzi, né tantomeno il compito di verificare se un’informazione data da chi fa richiesta sia vera o no. Tante volte – continua il sindacalista -, sopraggiungono anche problemi di lingua, e di capire terminologie tecniche dell’amministrazione pubblica". Dal Caaf, infatti, vengono seguite "delle procedure chiare – dice Perosa-, comunichiamo alle persone tutto quello che occorre e poi facciamo delle domande scorrendo le casistiche perviste dal reddito di cittadinanza, se il soggetto richiedente ci dice che è residente da almeno 10 anni noi non possiamo sapere se dice la verità". Tra i percettori accusati di truffa, infatti, proprio questa casistica è emersa con percettori del reddito denunciati perché extra comunitari giunti da poco tempo in Italia e senza la minima conoscenza della lingua italiana, elemento fondamentale per la percezione dell’aiuto economico.

Enrico Mattia Del Punta