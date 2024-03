Aspettando "Rook" e "Andreina" a San Rossore vince Sinalunga

Finché il sole ha resistito c’era aria di salmastro ieri a San Rossore con tutte le corse dedicate alle isole del mare toscano. E’ stato un pomeriggio piacevole nel quale c’era nell’aria anche una sorta di attesa: quella per quanto il programma proporrà domenica prossima, cioè la disputa dei premi “Thomas Rook” e “Andreina”, le due poules storiche del calendario pisano. Ma intanto i cavalli erano scesi in pista… Senza storia il premio “Arcipelago toscano”, prova di centro del convegno infrasettimanale in programma ieri a San Rossore, un handicap per femmine di 3 anni sulla distanza dei 1300 metri.

Otto le cavalle al via e favori del pronostico orientati su Sinalunga che era molto piaciuta nella sua ultima vittoriosa uscita. E la figlia di Lady Gio non ha deluso piazzando uno spunto imparabile all’ultimo furlong. Benissimo in sella Andrea Mezzatesta; soltanto seconda Lamialady. Bella cavalla, solido fisico da velocista, sentiremo ancora parlare di lei, nelle prove sulla velocità ma forse anche fino alla distanza del miglio. Ancora le femmine di 3 anni erano le protagoniste nell’altro ben dotato handicap, il premio “Giannutri” sulla distanza dei 1900 metri. Qua si confrontavano in dieci e il favore del pubblico si è orientato su Exertive, Ma la corsa si è risolta in un assolo di Devo Andare che ha fatto da lepre dalla partenza all’arrivo ben montata da Mario Sanna; al secondo posto Lamialady. D’accordo che Devo Andare ha saputo addormentare la corsa e che Sanna è stato astuto ma resta il fatto che quando la cavalla ha allungato subito dopo la curva di fondo ha preso un passo che ha molto impressionato. Un altro soggetto da rivedere con curiosità (e con un peso maggiorato, inevitabilmente). Fra le altre quattro corse in programma c’era una certa attesa per il premio “Gorgona”, una “vendere” per puledri sui 1500 metri molto qualitativa. Ma non c’è stata attenzione all’asta che ha seguito al netto successo di Valda (D. Di Tocco). Le altre corse sono state vinte da Sir Maxalot (primo successo in carriera dell’amazzone Alessia Nuti), Secret Image (D. Vargiu), Amyntas (G.Gangui). Si torna a correre domenica con una delle giornate di maggior appeal della riunione, quella nella quale, come abbiamo detto in apertura di queste note, si disputano le poule, premi “Thomas Rook” (per i maschi) e “Andreina” (per le femmine). Sono corse per cavalli di 3 anni che rientrano nella tradizione dell’ippica pisana e nazionale.

R. C.