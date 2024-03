Asilo al Cep tutto nuovo: "Sarà pronto in estate"

"Entro l’inizio del prossimo anno scolastico l’asilo nido del Cep sarà completamente ristrutturato". È la promessa che il vicesindaco con delega a lavori pubblici ed edilizia scolastica Raffaele Latrofa ha fatto durante un sopralluogo al cantiere dell’asilo del quartiere Cep di Pisa. Il vicesindaco è andato di persona a verificare l’andamento degli interventi, accompagnato dal responsabile dei lavori Stefano Garzella. Sul posto, Latrofa ha analizzato lo stato dei lavori per la ristrutturazione completa della struttura, la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza dell’edificio esistente, per una spesa che ammonta a 570.484 euro, dei quali 355.324 euro sono risorse del PNRR e il resto, 235.159 euro, è a carico del Comune. L’obiettivo è "realizzare due unità didattiche autonome in grado di accogliere fino a 15 bambini ciascuna e introdurre la sezione lattanti e poter portare a 30 la capienza complessiva della struttura". "Sono inoltre previste - specifica il vicesindaco - opere di ristrutturazione sismica, impiantistica revisionata con utilizzo di luci a led e soluzioni intelligenti per il risparmio energetico, il rifacimento completo di tutta la copertura e delle finiture come servizi, pavimenti, controsoffitti, imbiancature. Terminati i lavori, avremo così una struttura rinnovata, moderna, sicura, completamente accessibile e all’avanguardia".

Latrofa ha anche dato una data per la fine dei lavori, ossia l’estate del 2024, appena in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. "E’ una grande soddisfazione portare avanti interventi di completa riqualificazione delle strutture con cantieri finanziati dal PNRR che procedono secondo cronoprogramma e tempi prestabiliti. La fine dei lavori - continua il vicesindaco - è prevista per luglio-agosto 2024, in modo da poter riaprire l’asilo con il nuovo anno educativo, completamente ristrutturato. Questo è uno dei cinque cantieri in corso in città grazie ai fondi PNRR di 5,6 milioni di euro che ci siamo aggiudicati e a cui come Comune aggiungiamo risorse per un totale di 7 milioni, che porteranno ad un aumento complessivo di 31 posti nido. Interventi che rappresentano un fiore all’occhiello della nostra azione amministrativa".

Mario Ferrari