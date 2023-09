Asili nido, si parte ed è subito festa Accoglienza e più posti disponibili

Si è aperto ufficialmente ieri l’anno educativo per i nidi d’infanzia del Comune di Pisa. Una festa per accogliere le famiglie in occasione della prima giornata di riapertura del servizio è stata al centro delle iniziative di ieri. L’assessore alle politiche educative Riccardo Buscemi ha colto l’occasione per far visita all’asilo nido Rosati nel quartiere San Giusto, per augurare un buon inizio dell’anno educativo a famiglie, educatrici e personale.

Nell’anno educativo 2023-24 sono 7 i nidi d’infanzia a gestione diretta del Comune di Pisa a cui si aggiungono 5 nidi a gestione indiretta; oltre a questi a Pisa ci sono 13 nidi d’infanzia privati che sono stati autorizzati o accreditati dal Comune. L’offerta educativa pubblica è di 490 posti nido, che arriva adesso a 500, con i 10 in più aggiunti dall’Amministrazione nel mese di agosto. A questi si aggiungono 317 posti nido nelle strutture private accreditate, per un totale complessivo 25 strutture nido d’infanzia e 817 posti nido.

"Salutiamo con grande entusiasmo – dichiara l’assessore Ricardo Buscemi – l’inizio del nuovo anno educativo che sarà improntato a garantire piena accoglienza a bambini e famiglie che usufruiscono di un servizio di fondamentale importanza. La macchina organizzativa del Comune non si è mai fermata per garantire al meglio la ripartenza del servizio. Ci siamo impegnati non solo per mantenere inalterata, ma per aumentare l’offerta dei posti nido e ridurre al massimo i disagi per le famiglie dovuti all’avvio dei lavori per i nuovi asili, che interesseranno 5 strutture comunali" ha aggiunto l’assessore.

In tutti i comuni della Toscana si è registrata un’impennata delle domande per effetto della misura della Regione Nidi Gratis, la lista di attesa è al momento è composta da 102 bambini.

"In una delle ultime seduta di Giunta abbiamo deliberato di creare ulteriori 10 posti nido, mentre è in corso l’istruttoria per ulteriori 20 posti nido presso una struttura privata- informa Buscemi- in virtù delle demolizioni e ristrutturazioni finanziate dal PNRR, otterremo ulteriori 31 posti, mentre contiamo, attraverso la riorganizzazione degli attuali spazi, di aggiungere ulteriori 50 posti". Il Comune di Pisa ha partecipato al Bando "Piano per asili nido" ottenendo complessivamente circa 5 milioni di euro di finanziamenti messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rivolto a potenziare l’offerta dei servizi di istruzione. Sono 5 le strutture che saranno interessate da interventi: l’asilo nido Toniolo a Porta a Lucca, che verrà demolito e ricostruito, con un finanziamento di 1,3 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti; l’asilo nido San Biagio a Cisanello anch’esso sarà demolito e ricostruito con un finanziamento di 1,3 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti; l’asilo nido ai Passi i cui lavori si svolgeranno con un finanziamento di 1,6 milioni e incremento di 7 unità per i lattanti, l’asilo nido al CEP che sarà oggetto di intervento di riqualificazione funzionale per 305mila euro e incremento di 5 unità per la fascia 0-12 mesi; l’asilo nido Betti a Don Bosco al centro di un intervento di riqualificazione funzionale per 450mila euro e incremento di 5 unità per la fascia 0-12 mesi.

I lavori dovranno necessariamente iniziare entro il mese di novembre, i bambini delle 5 strutture saranno quindi trasferiti nel periodo tra fine ottobre e inizio novembre in sedi provvisorie, fino alla fine dei lavori.