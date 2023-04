Art Disney Cartoon Orchestra Solidarietà per Balobasha

Un progetto per i bambini che coinvolge i bambini, in un ponte simbolico costruito sulle ali della fantasia, evocati dalle musiche dei più bei cartoon firmati Disney. Una magica miscela di musiche suonate dal vivo per finanziare la scuola di Santa Cecilia a Jangipara, a circa 70 km da Kolkata in India, "Art Disney Cartoons in orchestra" è lo spettacolo che andrà in scena alla Città del Teatro di Cascina il 28 aprile alle 21, organizzato da Bhalobasa e il cui ricavato servirà per dare sostegno all’idea di rendere possibile l’istruzione di molti piccoli nati nella zona in difficoltà. "Vi aspettiamo per una bella serata a tema Disney con l’associazione Artemide per raccogliere fondi per un progetto in India che prevede la costruzione di una scuola nell’estrema periferia di Calcutta – ha detto in conferenza stampa Alessandro Cipriano, presidente di Bhalobasa OdV –lo spettacolo è molto bello e mette insieme teatro, ballerini, musica, orchestra e proiezioni a tema Disney cui invitiamo tutte le famiglie e non solo. La prevendita sta andando bene, ma ci sono ancora dei posti rimasti per chi volesse prenotarsi, Cascina da sempre è legata a Bhalobasa e dà bellissime risposte quando organizziamo qualcosa". L’amministrazione ha raccolto con prontezza ed entusiasmo la proposta dell’associazione: "Siamo orgogliosi di ospitare Bhalobasa a Cascina – ha aggiunto Giulia Guainai, assessora ai rapporti con l’associazionismo – perché è una realtà che nel campo della solidarietà, dei diritti e della cooperazione internazionale è sempre in prima fila: è interessante il collegamento tra uno spettacolo rivolto alle famiglie, ai bambini e alle bambine con le politiche educative e i diritti dei più piccoli in un paese più sfortunato del nostro". Con "Art Disney Cartoons in orchestra", l’associazione culturale Artemide, la cui scuola di discipline artistiche ha sede nel Comune di Crespina-Lorenzana, realizza uno spettacolo d’eccezione che armonizza musica, canto, danza e teatro. Il direttore artistico Andrea Lucchesi ha chiamato a raccolta numerose persone che, negli oltre dieci anni di attività dell’associazione, hanno collaborato come docenti, allievi, soci e artisti di vario genere, coinvolgendoli nella produzione di un’opera complessa. In scena ci sono, infatti, un’orchestra con oltre trenta musicisti, sei cantanti, un coro ‘classico’ e un coro ‘moderno’, ballerini di break dance, hip hop, danza classica, attori e doppiatori. Lo spettacolo vuole far rivivere alcune delle più belle musiche e canzoni dei cartoni animati Disney più celebri degli ultimi sessant’anni, a fare da sfondo le proiezioni, per un mix sincronizzato e rigorosamente dal vivo.

Alessandra Alderigi