Arrivano i varchi anti-furbetti. Lavori sul ponte di Riglione

Aperto il cantiere al ponte ciclopedonale di Riglione per l’istallazione di due varchi elettronici, uno per accesso. Si tratta di un provvedimento che nasce dall’esigenza di controllare l’infrastruttura che rientra tra le aree pedonali urbane, aree per le quali non c’è bisogno di autorizzazione ministeriale, ma di apposita ordinanza emessa dal Comune di Pisa . I varchi sono strutturati in modo leggero, con palo unico, dotati di unità di ripresa omologata ai sensi del del D.P.R. 250/1999 con il nome di Sart_smart e segnalati dalla cartellonistica ufficiale di regolamentazione degli accessi. La decisione di istallare questi varchi è stata presa per consentire la massima sicurezza dei fruitori registrando, e sanzionando, chi dovesse transitare sul ponte ciclopedonale con mezzi non autorizzati, come ad esempio gli scooter. Le unità di ripresa saranno in totale 4, 2 per ogni accesso, al fine di rilevare il transito in ogni senso di marcia, poiché la ripresa dell’infrazione avviene anche su motocicli e ciclomotori che espongono la targa sulla parte posteriore. L’istallazione di questi varchi elettronici (che saranno operativi tra circa un mese) è stata eseguita da Pisamo e ha un importo di 60mila euro.