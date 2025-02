Arriva il "facilitatore digitale": "Superiamo il gap generazionale"

Sarà ospitato nel Polo Generazioni (nel distretto sociosanitario di via dei Mezzi) il Punto di Facilitazione Digitale di Vicopisano, che dal primo marzo aiuterà i cittadini a usufruire dei servizi digitali di cui hanno bisogno. Dopo l’introduzione della presidente di Aforisma, Grazia Ambrosino (coordinatrice delle associazioni che operano nel Polo), è intervenuta l’assessora regionale Alessandra Nardini, spiegando il progetto: "Consentirà a tutti di avere accesso ai servizi digitali, con piene pari opportunità, e di colmare ogni tipo di gap, non solo generazionale. Oltre a quello di Vicopisano, ne abbiamo attivati come Regione, altri 168 in tutta la Toscana con la volontà di andare oltre e di arrivare anche a territori attualmente non coperti perché è un diritto di tutti l’accesso consapevole alle nuove tecnologie". Per ora, ha concluso Nardini, "abbiamo già supportato 51 mila cittadini ed erogato 61 mila servizi e per farlo è essenziale che, come avvenuto con notevole efficacia a Vicopisano, tra Comune, Aforisma, Arnera, Acli di Pisa e di Lucca, ci siano sinergia e reti funzionanti tra pubblico e privato". Secondo l’assessore al welfare vicarese, Valentina Bertini, "ci sono continue richieste, da parte della cittadinanza, di un punto di riferimento simile sul territorio comunale per ricevere un aiuto non avendo dimestichezza con la tecnologia: sono molteplici i servizi a cui le persone ci chiedono di avere sostegno per accedere digitalmente, in ambito sanitario, scolastico, per i numerosi bandi che il Comune pubblica, per la scuola e poter contare su un posto come questo significa realizzare un concreto atto di vicinanza, specialmente alle persone più fragili che non hanno neanche la disponibilità stessa di un computer".