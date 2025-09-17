Arriva il colonnello Boracchia

Cambio al vertice dell’Arma pisana in questi primi giorni di settembre. Il colonnello Ivan Boracchia ha assunto l’incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, succedendo al colonnello Mauro Izzo, il cui trasferimento a Roma segna una nuova tappa nel suo prestigioso percorso professionale al comando delle scuole dell’Arma dei carabinieri.

Appena insediato, il colonnello Boracchia ha incontrato il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e le massime autorità locali, sottolineando "l’importanza della collaborazione istituzionale sul territorio". Il Colonnello Boracchia, 50 anni, originario della Sicilia, giunge a Pisa dopo due anni di proficuo comando del reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo. La sua carriera, ricca di esperienze e responsabilità, "vanta un solido background maturato in diverse realtà territoriali e in settori strategici dell’Arma".

Tra i suoi precedenti incarichi di rilievo, figurano il comando del reparto territoriale di Gela, la guida di un plotone presso il XII reggimento carabinieri Sicilia, la direzione del nucleo operativo di Messina Centro e, successivamente, del nucleo radiomobile e del nucleo investigativo del Reparto operativo di Messina.

Ha inoltre ricoperto il ruolo di caposezione alle direzione investigativa Antimafia di Agrigento, dimostrando "una spiccata attitudine nel contrasto alla criminalità organizzata". Il colonnello Boracchia ha altresì guidato le compagnie carabinieri di Gorizia e Gioia Tauro, consolidando ulteriormente le sue doti di leadership e gestione sul territorio.

Il colonnello Mauro Izzo ha assunto un nuovo incarico nella Capitale, quale capo Ufficio personale del Comando delle scuole dell’Arma dei carabinieri. Il colonnello Izzo ha assunto il comando il 2 settembre 2022 e da allora, ha guidato l’Arma locale.