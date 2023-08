Arresto a Pisa: calci all'auto dei carabinieri che lo trasferisce al Cpr

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un giovane nordafricano. Nel pomeriggio di martedì, l’uomo, irregolare sul territorio italiano e destinato ad un centro di permanenza per il rimpatrio, ha dato in escandescenze proprio mentre si trovava a bordo di un’auto dei carabinieri che lo stava portando al Cpr. Ha iniziato a prendere a calci lo sportello posteriore del veicolo, danneggiandolo e scagliandosi anche contro i militari che, comunque, sono riusciti a bloccarlo. Il magrebino è stato quindi arrestato e processato ieri mattina per direttissima. Per l’uomo è stata disposta la custodia in carcere.