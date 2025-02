Pisa, blitz a colazione. Tre arrestati al bar fra i clienti in Corso

Pisa, 15 febbraio 2025 – Una colazione al bar in pieno centro, come ogni giorno. In una zona frequentatissima da studenti, residenti, ma anche pendolari che a quell’ora arrivano in città per raggiungere gli uffici. Ma, a un certo punto, l’atmosfera cambia e davanti ai clienti abituali vengono arrestate tre persone.

Blitz in un locale di Corso Italia intorno alle 8 di venerdì mattina. Un’operazione della squadra mobile di Pisa nei confronti di tre persone (fermo di indiziato di delitto) che si trovavano lì in quel momento. Per gli investigatori farebbero parte della banda di sei persone di origine serba che ha spaccato con un’auto-ariete il noto negozio di alta moda “Tiziana Fausti” di Bergamo (era il 24 gennaio scorso, un bottino di 150mila euro) ma anche il famoso negozio “Cuccuini” di Livorno (nella notte del 14 febbraio).

Videosorveglianza, monitoraggio dei sospettati e indagini. Tre sono stati arrestati in flagranza. Gli altri rintracciati a Pisa, seguiti e poi fermati ieri mattina davanti ai passanti e al personale dell’esercizio pubblico che è estraneo alla vicenda. Da quello che è stato ricostruito, le persone si trovavano all’interno solo per caso.

La scena è stata vista da più persone, attirandone anche altre nei minuti successivi. “Che cosa è successo?”, chiedevano gli avventori. Molti anche i pendolari per la vicina Stazione centrale.

Un venerdì mattina movimentato in Corso Italia con agenti e mezzi che si sono dovuti muovere nel riserbo fino al momento dell’azione. A quel punto i poliziotti sono usciti allo scoperto. I tre sono stati portati nella Casa circondariale Don Bosco di Pisa in attesa della convalida. Per la polizia la banda si stava organizzando per fare altri colpi sul nostro territorio.