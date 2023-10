Arrestato giovanissimo spaccia a Pisa di notte.

Giovanissimo vende droga. Continuano i servizi di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Pisa, per contrastare il flusso degli stupefacenti. Durante la scorsa notte, in zona stazione ferroviaria, i militari della Sezione Operativa hanno arrestato un giovane tunisino di 19 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato notato dai militari mentre cedeva un involucro, che, dai successivi accertamenti svolti, risultava contenere circa 6 gr di cocaina. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire altri due involucri contenenti complessivamente 40 gr circa di hashish e denaro contante. Per l’arrestato, trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Compagnia di Pisa, disposto il rito direttissimo ieri mattina: arresto convalidato.