Arraffa telefono in un negozio Arrestato, ha l’obbligo di firma

Furti in abitazione e negli esercizi commerciali, i carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato un 20enne di nazionalità straniera, per furto aggravato di uno smartphone, all’interno di un esercizio commerciale. La centrale operativa dei carabinieri di Pisa, ricevuta una segnalazione di furto all’interno di un noto negozio di elettronica di Pisa - dove gli addetti alla vigilanza avevano sorpreso un giovane mentre oltrepassava la barriera delle casse dopo aver occultato, all’interno di un sacchetto schermato, un telefono cellulare dal valore di circa 150 euro, ha informato i militari, peraltro già in zona, che sono intervenuti. L’arrestato è stato giudicato ieri mattina in Tribunale con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività preventiva dei carabinieri di Pisa, già da diverso tempo, è

stata orientata anche alla prevenzione nelle attività commerciali

presenti nella città con militari in borghese e in uniforme.