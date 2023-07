"Arpa d’estate" incanta tutti Notte magica allo Scotto

PISA

Emozioni, musica e solidarietà per l’edizione 2023 di "Arpa d’estate", l’evento a scopo benefico organizzato ieri sera dalla Fondazione Arpa (presidente Luca Morelli) al Giardino Scotto, trasformato in un autentico palcoscenico di talenti, sotto la sapiente direzione artistica di Renato Raimo. Gli artisti coinvolti hanno offerto performance di alto livello, tra le voci di punta della canzone italiana, Paolo Vallesi e Federica Marinari, assieme agli amici di sempre come Doady Giugliano, e poi Debrah e il maestro Carlo Bernini hanno entusiasmato il pubblico con la loro intensa interpretazione insieme a Ilaria Della Bidia accompagnata dal pianista Attilio Di Giovanni e Federica Marinari con Andrea Baroni al pianoforte. E ancora sul palco Manu Ley ma anche i giovani talenti Mattia Donati, la ballerina Alyssa, il Trio Mirages e la rock band AB29. E poi l’omaggio alla lirica e a Puccini con il maestro Pietro Consoloni, l’orchestra da Camera I Bei Legami, la soprano Ilaria Casai e il tenore Tommaso Martinelli.

Molto toccante anche il momento dedicato alla memoria del professor Franco Mosca, fondatore della Fondazione nel 1992. Il premio a lui dedicato è stato assegnato quest’anno agli infermieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (Aoup), riconosciuti come pilastro fondamentale nel sistema sanitario. Il premio consiste in un’Arpa in ceramica, realizzata da Anna Conte, artista e presidente dell’Associazione "Insieme per le Ande": da molti anni crea opere in ceramica artistica, devolvendo tutto il ricavato che deriva dalla sua attività alle Missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina.

I fondi raccolti durante la serata saranno destinati a sostenere i progetti della Fondazione Arpa. "Arpa D’Estate – ha detto il presidente della Fondazione, Luca Morelli – si conferma come un appuntamento imprescindibile per gli amanti della buona musica e per tutti coloro che credono nel potere della solidarietà. Un evento che resterà impresso nella memoria e che, senza dubbio, lascia un segno nel cuore della Fondazione Arpa e di tutti coloro che ne sostengono la mission".