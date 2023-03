Pisa: entro la fine del 2024 la parte urbana dell’Arno sarà navigabile

I lungarni pisani

Pisa, 1 marzo 2023 – Entro la fine del 2024 la parte urbana dell’Arno sarà navigabile. Lo ha annunciato l'assessore comunale Raffaele Latrofa, a margine della presentazione della campagna di comunicazione «Pisa città d'acqua» realizzata dal Comune per sensibilizzare e far conoscere alla cittadinanza il progetto elaborato dall'amministrazione e già finanziato.

«Nel 2025 – ha spiegato l’assessore, – vedremo un Arno completamente diverso, popolato da imbarcazioni sia commerciali che turistiche. Stiamo procedendo per tappe e siamo molto fieri del percorso fatto finora. Presto procederemo alla stesura e alla successiva firma di un accordo di programma con la Regione Toscana che finanzierà materialmente i lavori e che al termine degli interventi decreterà con un proprio atto, così come previsto dalla legge, la navigabilità dell'Arno».

Il tratto in questione è di 18,5 km e copre l'intero territorio comunale attraversato dal fiume partendo dalla foce. «La sua navigabilità - ha concluso Latrofa - lo rende un'opportunità di crescita turistica, con grandi potenzialità attrattive per la città e il territorio. In Europa quello del turismo fluviale è un settore capace di generare un notevole indotto economico e consente la valorizzazione del territorio in modo sostenibile».