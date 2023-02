Armata di coltello fermata alla Stazione

Nella tarda serata di mercoledì, in zona Stazione, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha proceduto al controllo di una persona sospetta che – alla vista degli agenti –, cercava di evitare il controllo nascondendosi. I poliziotti hanno proceduto al controllo scoprendo che si trattava di una donna 40enne originaria di Livorno in possesso di un coltello a serramanico e di un taglierino. Le due armi improprie sono quindi state sequestrate e la donna, accompagnata in Ufficio è stata denunciata alla Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di armi bianche.