Verso l’8 marzo, Arianna Menciassi: “Sarà davvero festa quando non sarà più lotta ma vera conquista”

Pisa, 6 marzo 2024 – “Il punto di vista femminile nella scienza, nella ricerca e nell’innovazione è certamente un valore aggiunto perché in ogni ambito dove c’è contaminazione culturale e punti di vista anche molto diversi tra loro le soluzioni individuate alla fine risultano più efficaci". Arianna Menciassi è la prorettrice vicaria della Scuola Sant’Anna di Pisa e responsabile scientifica del progetto Brief, nell’ambito del quale trova sostegno la pista per testare veicoli senza pilota a servizio delle persone con disabilità che sarà realizzata a Ospedaletto e che è frutto di uno studio guidato dal professor Giorgio Buttazzo. Insomma anche nell’industria dell’automotive, settore ancora eminentemente maschile, irrompono le donne. "Per dirla più precisamente - osserva Menciassi - la nostra è un’infrastruttura di ricerca complessa che potrà ricevere ricercatrici e ricercatori da tutto il mondo per portare a termine attività di ricerca specifiche, sfruttando le potenzialità che il progetto Brief e il programma Pnrr offrono".

Il punto di vista femminile tuttavia resta.

"In qualche modo sì. Ma vale quanto diciamo da tempo anche per le università. L’interdisciplinarietà scientifica è importante tanto quanto quella culturale: un luogo che sa contaminarsi, dove il genere, la provenienza e l’orientamento sessuale sono visti come fonti di ricchezza è un posto che genera complessivamente maggiori opportunità. E a Pisa, come in Italia, qualcosa in questo senso sta decisamente cambiando".

La Sant’Anna ha una governance tutta al femminile (rettrice, prorettrice e direttrice generale): è l’eccezione che conferma la regola?

"Ormai non più perché per quanto ancora non siano moltissime le rettrici di università in Italia, se ne cominciano a vedere. Da noi questa coincidenza è stata casuale. Lo è molto meno il fatto che oggi ai vertici della Crui, la Conferenza dei rettori universitari, ci sia una donna. Ma siamo solo all’inizio".

Perché?

"Perché manca moltissimo in termini di welfare e di retribuzioni. Se nel settore pubblico c’è parità di stipendio a parità di incarico tra uomini e donne, così non è nel privato. E questo influisce in modo determinante sulle scelte di vita delle donne. Da questo punto di vista il pubblico impiego può tracciare una direzione e fare da apripista verso un cambiamento reale e non solo a parole".

Quanto influisce un punto di vista femminile nella scienza?

"Non credo influisca per Dna, ma certamente per il portato culturale di ciascuno di noi. Per questo è necessario lavorare sull’orientamento per aiutare le ragazze a scegliere determinati percorsi che prima erano prerogativa solo degli uomini. Da anni, ad esempio, si parla di medicina di genere, non solo per garantire pari opportunità ma anche perché alcune malattie erano letteralmente sconosciute agli uomini".

Qual è il suo 8 marzo ideale?

"Quello in cui lo celebreremo come una conquista, non più come un giorno di lotta. Quando sarà ogni giorno 8 marzo e non ci sarà più bisogno di un altro film come quello, superlativo, di Paola Cortellesi che racconta la storia di una donna che va a votare come un tradimento verso il marito".