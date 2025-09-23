Aria di derby, ecco i biglietti. Ma scatta la protesta degli ospiti

Quel piccolo brivido in fondo alla schiena, l’eccitazione immotivata nell’aria, quel brivido nuovo ma dal sapore antico. Ieri è iniziata ufficialmente la settimana che porterà al tanto atteso derby tra Pisa e Fiorentina, con i viola che arriveranno all’Arena domenica alle 15. Nella giornata di ieri è partita, infatti, la vendita libera dei biglietti il vista del match. Complice probabilmente la pioggia, ieri non c’è stato il tradizionale assalto ai negozi ufficiali del club nerazzurro, ma la coda si è spostata sui rivenditori online. Dopo qualche minuto di attesa, però, tramite il portale ticketone, è stato possibile a tutti acquistare i pochi biglietti rimasti dopo la campagna abbonamenti e i mini abbonamenti. Al pomeriggio di ieri risultava comunque ancora buona disponibilità per i settori laterali della gradinata e per la Curva Sud. Situazione a parte per il settore ospiti, vista la polemica che è serpeggiata online a seguito del prezzo per i tifosi fiorentini. Il costo del tagliando per i viola sarà di 49 euro.

Il tam-tam tra i tifosi della Fiorentina, scattato via WhatsApp subito dopo pranzo, è esploso non appena il Pisa ha comunicato il prezzo del settore ospiti per il derby di domenica alle 15. La reazione è stata immediata: i gruppi organizzati hanno deciso di non seguire la squadra in trasferta alla Cetilar Arena. Troppo alto il prezzo fissato dal club nerazzurro, 49 euro complessivi (45 di biglietto più 4 di prevendita), per un match che manca da oltre trent’anni e che i tifosi attendevano da generazioni. Una cifra identica, peraltro, a quella applicata già contro la Roma, primo match casalingo della squadra di Gilardino, che aveva anche in quel caso scatenato la protesta dei sostenitori giallorossi.

L’idea di disertare la trasferta circolava in realtà da giorni ma la scelta si è consolidata solo quando il quadro è apparso chiaro. La sensazione, in ogni caso, è che a Pisa domenica ci saranno comunque tanti tifosi viola (sono mille i posti che contiene il settore ospiti) sebbene la Curva Fiesole abbia ormai deciso di non partire: una decisione non ancora ufficiale - verrà probabilmente fatto un comunicato in giornata - ma di fatto certa. Già il Casms aveva imposto limitazioni alla vendita dei biglietti, mentre il tifo organizzato è pronto a invitare chi sarà presente sotto la Torre a non esporre bandiere o striscioni, trasformando il silenzio cromatico in una forma di protesta per lanciare un messaggio forte: il calcio senza la sua gente, se reso inaccessibile dai prezzi, perde parte della sua essenza più autentica.

Andrea Giannattasio