Arena, il Comune rilancia: "Valutiamo altri ampliamenti"

Il giorno del "curvino" è stato un successo con il ritorno della Curva Nord sugli spalti e un settore popolare tornato nuovamente oltre i 3800 spettatori. Il vicesindaco Raffaele Latrofa commenta il nuovo battesimo del settore popolare dell’Arena, guardando anche al futuro.

Latrofa, i tifosi vi hanno riconosciuto l’oggettività, nel loro comunicato, di lavori effettuati in tempi celeri.

"Mi hanno fatto piacere le parole del tifosi e che sia stato riconosciuto il grande impegno di questi mesi da parte dell’amministrazione. Coglio ringraziare gli uffici comunali che hanno seguito l’indirizzo politico con grande competenza".

Come ricostruirebbe la vicenda? C’è chi dice che abbiate lavorato solo in seguito alla protesta dei tifosi.

"Ha funzionato bene il fatto di aver programmato in anticipo le cose. Tutto però è nato intorno a metà novembre con le problematiche della gradinata, ben prima della protesta. A quel punto abbiamo effettuato le prove di carico anche sul curvino anticipandoci, pensando che potesse essere una soluzione. Ho ancora il documento emesso il 23 novembre, dove si certifica che sia la gradinata, sia il curvino sotto l’aspetto statico stessero bene. Ciò ci ha consentito di passare alla fase successiva. Se avessimo reagito solo in seguito alla protesta le tempistiche sarebbero state più lunghe".

I tifosi ora vi chiedono di guardare avanti e di pensare a superare la soglia dei 10 mila spettatori. Quali problematiche impediscono di superare questo limite?

"Guardiamo avanti fin da quando c’è stato il distacco di intonaco. Stiamo lavorando anche per capire quali possono essere le possibilità future di ulteriori interventi per migliorare aumentare la capienza. Ci sono ancora studi in corso sui possibili costi e stiamo approfondendo proprio questo aspetto".

In che modo?

"Valutiamo infatti di capire se demolire l’anello inferiore in tutte le zone popolari, ormai non è più agibile secondo i regolamenti. Gli uffici stanno lavorando per capire come sostituirlo, valutando la costruzione di strutture prefabbricate".

A che punto è la vendita dell’Arena? E per il centro sportivo? Come procede l’iter?

"La vendita dell’Arena necessita di una valutazione e stima del valore per i quali ci vorranno i tempi giusti, trattandosi di un bene pubblico. L’obiettivo potrebbe essere proprio quello del termine della convenzione. Riguardo al centro sportivol’iter procede nei tempi stabiliti".

Michele Bufalino