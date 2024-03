Arena ‘salva’ per almeno un anno. Nuove norme, criticità relative

Pisa, 9 marzo 2024 – L’Arena Garibaldi, se i nerazzurri rimarranno in Serie B, non è "a rischio" per la stagione 2024-25. Come a dire, lo stadio – nonostante tutte le sue problematiche e l’allarme lanciato da Giuseppe Corrado – ha le carte in regola per la Cadetteria della prossima stagione. Nelle scorse ore, infatti, sono state pubblicate le norme programmatiche e i criteri infrastrutturali nel sistema licenze nazionali per la prossima stagione 2024-25. Criteri non molto dissimili da quelli relativi alla stagione attuale. Nei 30 punti del documento di 10 pagine firmato dalla Figc le differenze partono dal campo. Principalmente non cambiano i dettagli relativi alla capienza: "dev’essere di 5.500 posti, tutti a sedere".

L’impianto pisano resta desueto e con necessità di ammodernamento, ma formalmente è in grado di affrontare, con interventi relativamente onerosi, nuovamente la Cadetteria. Diverso è invece il caso di un’ipotetica Serie A. Tutto un altro paio di maniche e allora sì che i nerazzurri rischierebbero di doversi trasferire altrove. Questione restyling: "per gli Stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella stagione sportiva 2023/2024 ed in quelle precedenti, possono essere concesse deroghe". Una delle novità è che "nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco". Questo però non creerà problemi con i field box.

Si passa al punto 8, quello relativo all’illuminazione. I valori ùrestano quelli attuali, con una sola novità "la conformità dell’impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. Il collaudo/funzionalità dell’impianto e del generatore di emergenza e la tabella illuminotecnica devono avere data non antecedente il 31 marzo 2024".

L’Arena Garibaldi dovrebbe già rientrare in questi parametri. Nessun cambiamento su spogliatoi e locali adibiti agli arbitri, all’infermeria o all’antidoping, mentre cala il numero di parcheggi. Rispetto ai 50 posti riservati agli ospiti della tribuna d’onore, il numero cala invece a 30. Gli interventi più importanti e necessari riguarderanno invece l’area relativa alle tv e ai giornalisti. La sala stampa ad esempio dovrà avere la possibilità di ospitare 50 persone, mentre dovrà essere costruita anche una mixed zone per le interviste, protetta ed interdetta al pubblico, con possibilità di ospitare altre 50 persone, ma il Pisa può chiedere delle deroghe per eventuali vincoli strutturali. Necessari invece spazi riservati ai servizi per la produzione audiovisiva degli eventi con almeno uno studio televisivo da costruire con visuale sul campo e due postazioni flash interview.