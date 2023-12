"Arena Garibaldi, il Comune c’è. Nuova stima per vendere al Pisa. Ma pronti anche a un piano B"

"Sullo stadio abbiamo chiesto alla società in modo bipartisan di spendere parole di chiarezza, ma i rapporti con il club sono ottimi e proficui. Ho incontrato proprio in questi giorni il presidente Giuseppe Corrado per una cerimonia di auguri e le relazioni tra la società e l’amministrazione sono cordiali come sempre". Il sindaco Michele Conti, nell’incontro con i giornalisti, ha affrontato anche il tema, di grande attualità nelle ultime settimane, del destino dell’Arena. Un grande malato che necessita di cure costanti, ma anche di risposte definitive per decidere quale terapia adottare per guarirlo. "Abbiamo dimostrato - ha detto il primo cittadino - che il Comune farà sempre la sua parte e lo abbiamo fatto anche per le criticità emerse in gradinata che grazie al nostro impegno oggi potrà tornare alla capienza di inizio campionato". Conti ha spiegato che nelle prossime settimane l’amministrazione "procederà con tutti gli atti necessari per stabilire come muoversi in caso si optasse per l’alienazione del bene, ovvero la cessione dell’impianto al privato: stiamo parlando comunque di un iter lungo e che sarà assolutamente trasparente e verificato in ogni passaggio in consiglio comunale, dove siedono i rappresentanti di tutti i pisani". Intanto si cercherà di approfondire le scelte che hanno seguito altre città, ha aggiunto, "sotto il profilo strettamente procedurale e amministrativo, perché un conto è leggere i resoconti giornalistici a cose fatte e un altro è seguire il percorso amministrativo più corretto: a cominciare da una nuova stima che ci indichi il valore attuale dello stadio". "L’ultima valutazione risale al 2017 - ha osservato il sindaco - ma riteniamo necessario farne una nuova, che tenga conto della condizione attuale dell’impianto. Anche e soprattutto per farci trovare pronti qualora il Pisa Sporting Club decidesse di farci pervenire una manifestazione d’interesse per acquistare l’Arena".

Se, invece, il club non si mostrasse interessato a questa ipotesi, quale sarebbe il piano B? "Faremo ciò che serve per assicurare ai tifosi un impianto adeguato alla categoria - ha tagliato corto Conti - ma ora la priorità è quella di farci trovare pronti come abbiamo sempre fatto finora per ciò che attiene alle scelte di una pubblica amministrazione. Di altro si potrà parlare solo in un secondo momento, ma anche l’ordine del giorno bipartisan appena approvato dal consiglio comunale va in questa direzione: agire con tempestività e trasparenza per dare ai pisani tutte le risposte necessarie".

