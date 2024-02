Arcadia compie venticinque anni L'associazione Arcadia di Pisa celebra 25 anni di attività, passando da una realtà culturale a un movimento sportivo e sociale. Tra i progetti in corso, spiccano "Walking.life" per l'educazione sportiva all'aperto e "Bee The Change" per l'educazione alla biodiversità. Arcadia si occupa anche di bullismo e promuove collaborazioni con enti locali.