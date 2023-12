Arance della salute Airc: vendita a scuola. Gli studenti dell’Iis Galilei raccolgono i fondi

Le Arance della Salute Airc, primo appuntamento di sensibilizzazione e raccolta fondi, nato nel 1990, arrivano nelle scuole pisane. Tra i testimonial del progetto dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, si leggono i nomi di Loretta Goggi, Carlo Conti, Maddalena Corvaglia, Sofia Goggia, Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Claudio Marchisio, Antonella Clerici. A dicembre sono vendute prodotti Airc nei supermercati, nelle piazze italiane e non solo. I soldi ricavati – fino ad oggi sono stati raccolti circa 3 milioni di euro - finanzieranno i progetti di ricerca oncologici della Fondazione. Anche quest’anno, l’IIS Galilei Pacinotti aderisce all’iniziativa a scuola con lo slogan "Cancro io ti boccio". La vendita, da sempre molto partecipata in tutto l’istituto, è organizzata dagli studenti stessi, di ogni classe e indirizzo, e coordinata dalla professoressa referente Maria Luisa Morabito. Con circa 15 euro si potranno acquistare arance rosse, miele o marmellate. Nelle classi gli alunni hanno già iniziato a raccogliere soldi per l’evento benefico e si prospetta già un successo.

Giulia De Ieso