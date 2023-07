Aquilani, inizia una nuova storia "Chiamatemi pure il Predestinato"

Le prime parole sono un mix di determinazione e consapevolezza che hanno il potere di far ingoiare anche il boccone amarissimo della separazione con il diesse Kolarov: "Sono diversi giorni che vedo il mio nome accostato all’etichetta di ‘predestinato’. Non mi pesa, anzi: è uno stimolo ulteriore per dimostrare con i fatti di meritarmi questa investitura. Sono consapevole di essere arrivato in una piazza della Madonna, dove si respira calcio tutti i giorni e nella quale la tifoseria è capace di spingere la squadra: con il lavoro quotidiano proverò a convincere tutta la gente di Pisa a sostenerci e seguirci con entusiasmo".

Il primo ’giorno di scuola’ di Alberto Aquilani scivola via così, tra un occhiolino a chi gli ricorda i trascorsi recentissimi in una squadra non propriamente amica – a livello sportivo e di campanile –, tanta serenità e idee ancor più chiare. "Il Pisa ha vissuto una stagione molto particolare, densa di avvenimenti e di colpi di scena sportivi – spiega il neo tecnico dello Sporting Club –. Da osservatore esterno avevo l’impressione che la squadra fosse molto valida, capace di lottare per la parte della classifica. Adesso mi ritrovo in mano quel gruppo e il primo capitolo della mia nuova avventura professionale è interamente concentrata sulla conoscenza dei singoli e del collettivo. Ciò che è successo nello scorso torneo è acqua passata, il rendimento avuto dai calciatori nel campionato terminato a maggio non mi interessa. Ripartiamo da zero tutti quanti".

Una dichiarazione d’intenti molto chiara anche in ottica mercato: "Prima di qualsiasi tipo di decisione, in entrata e in uscita – prosegue l’allenatore romano –, devo capire chi ho davanti. Amo interloquire direttamente con i miei giocatori, guardarli negli occhi quando parlano e affrontare pensieri, dubbi e ambizioni. Partiremo per il ritiro di Rovetta con 37 elementi: alcuni di questi lasceranno il nerazzurro, altri verranno confermati, arriveranno anche nuovi calciatori. Il comune denominatore per tutti dovrà essere la ferrea volontà di avviare un progetto sportivo e calcistico nuovo, fondato sul coraggio di imporre le proprie idee di gioco in qualsiasi frangente".

Una filosofia che si ispira a un profilo che ormai sette anni fa incrociò proprio la strada del Pisa in un’infuocata finale playoff di Serie C: "Roberto De Zerbi rappresenta il modello a cui mi ispiro – spiega Alberto Aquilani – sia per la gestione degli affari di campo, sia per quella dello spogliatoio e dei rapporti umani. Ho avuto anche tanti altri maestri nel corso della mia carriera da giocatore, dai quali ho appreso che per emergere in questo mestiere bisogna inseguire due obiettivi: la vittoria e il divertimento. Il mio Pisa dovrà essere propositivo e mai rinunciatario".

Guai però a definire Aquilani come un rigido praticante dell’ormai abusata "partenza dal basso" o del 4-3-3: "La linea difensiva a quattro è uno dei capisaldi tattici – ammette -, ma in fase di sviluppo della manovra le mie squadre possono disporsi in modo differente. Sicuramente mi affido molto al gioco sugli esterni, anche nella metà campo avversaria, e in questo momento mi sembra di vedere che nella rosa elementi con queste abilità ce ne siano pochi". Un segnale lanciato a Giovanni Corrado, seduto poche spanne alla sua sinistra e al direttore sportivo che verrà: "Ma ancor più delle qualità tecniche individuali – conclude Aquilani –, conteranno la velocità di pensiero e la condivisione di un progetto tecnico definito nei minimi dettagli".

