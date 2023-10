"Aprite gli occhi e guardatevi intorno". I giovani tornano in corteo per il clima

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

"Aprite gli occhi e guardatevi intorno, siccità e alluvioni. L’impatto dei cambiamenti climatici si abbatte su tutto quello che ci circonda, dall’economia all’aria che respiriamo". È il messaggio che lancia agli adulti, Margherita Razzi, studentessa di 18 anni e attivista dei Fridays For Future. La marea dei ragazzi con i visi dipinti di verde è scesa di nuovo in piazza ieri mattina per protestare contro "l’inazione del governo italiano e il crescente negazionismo della politica e dei media". In centinaia di giovani, per lo più studenti degli istituti superiori, hanno esposto striscioni per richiamare la politica a "impegnarsi di più nella tutela dell’ambienta e nelle azioni di contrasto al cambiamento climatico". In particolare, durante le assemblee pubbliche improvvisate nelle piazze si è ribadito il no dei partecipanti all’ipotesi "di insediamento di una grande base militare all’interno dei confini del Parco di San Rossore" e si è chiesto misure concrete anche agli enti locali a tutela dell’ambiente. "Essere giovani non significa non essere meno informati – spiega la studentessa Margherita Razzi -. I diritti alla vita e al futuro sono inalienabili, sembrerà strano vedere tanti ragazzini così arrabbiati, ma siamo frustrati dopo anni di lotte, nel vedere che non ci sono stati cambiamenti". Il messaggio al mondo dei grandi arriva forte e chiaro: "Ci dispiace che non ci vengano dietro, vogliamo essere presi sul serio. Siamo contro il sistema delle grandi industrie e multinazionali, ma non siamo così sciocchi da dire chiudiamo tutto. Ci sono lavoratori dietro e famiglie da mantenere, chiediamo solo di iniziare un primo passo concreto verso il cambiamento". Una lotta che ora si concentra anche sulle scelte del governo.

"Quest’anno abbiamo avuto molti problemi legati alle alluvioni, ma il governo Meloni non fa niente usando la scusa del maltempo per normalizzare questi eventi catastrofici – spiega Margherita Calderisi, attivista dei Fff -. Il punto è che non sta cambiando niente, non vengono prese decisioni e si continua come se nulla fosse". La giornata di azione globale per il clima, in Italia ha visto cortei in 35 città. Lo slogan di quest’anno è stato "contro la crisi che avanza, costruiamo insieme una nuova resistenza climatica". Il corteo pisano è partito da piazza Guerrazzi, per poi attraversare le vie cittadine del centro e concludersi in piazza Garibaldi.