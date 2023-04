Appuntamenti gratuite nelle piazze

Forte richiamo per il territorio, svago all’aria aperta e arte "an plain air": è tornata in pieno assetto dopo la pandemia la Fiera di Primavera a Vecchiano già da ieri e oggi e domani. Appuntamenti nelle piazze ad ingresso libero, il sindaco Massimiliano Angori commenta: "Titolo di questo anno, "Identità e Paesaggi" ci lega al territorio, a partire dal manifesto che raffigura un quadro dell’artista e pittore Alessandro Tofanelli, che ringraziamo per averci concesso l’utilizzo dell’opera. Centrale il tema della mobilità sostenibile, grazie all’impegno dell’assessora all’Ambiente Mina Canarini. Fitto il programma in collaborazione con l’ic Daniela Settesoldi di Vecchiano, la Consulta Comunale delle associazioni del Volontariato e dello Sport, gli Artisti del territorio con mostre di cui una collettiva e due personali".

A. A.