Approvate graduatorie provvisorie per Bonus mamma e bebè, anziani e Bonus Benzina a Pisa

Bonus erogati da Palazzo Gambacorti, è stata approvata la graduatoria provvisoria dei beneficiari del Bonus mamma e bebè 2023. Pubblicata anche la graduatoria provvisoria del Bonus anziani, a favore delle persone anziane residenti nel Comune e non autosufficienti e la graduatoria per il Bonus Benzina concesso una tantum alle famiglie residenti, con nucleo familiare composto da 1 o 2 componenti, per favorire e supportare l’acquisto di carburante. Tutte sono consultabili sul sito del Comune di Pisa.