Apprendistato duale: 4 seminari Coinvolte oltre 850 aziende pisane

Cna Pisa e Anpal Servizi promuovono quattro seminari rivolti a oltre 850 aziende del territorio Primo appuntamento a Pontedera per il settore ristorazione e produzioni alimentari. Si prosegue il 20 aprile per l’impiantistica, il 4 maggio per l’autoriparazione e il 16 maggio per l’artigianato artistico Cna Pisa punta sull’apprendistato duale per favorire l’occupazione giovanile e aiutare i datori di lavoro a soddisfare i loro fabbisogni di professionalità. Sono in rampa di lancio 4 seminari tematici rivolti a oltre 850 tra artigiani e piccole e medie imprese della provincia di Pisa iscritte alla Confederazione. Organizzati da Cna Pisa in collaborazione con Anpal Servizi* e Copernico*, hanno l’obiettivo di descrivere i punti di forza e le caratteristiche principali di questo tipo di contratto. L’apprendistato duale rappresenta infatti una porta d’accesso privilegiata al mercato del lavoro per le ragazze e i ragazzi in transizione dal sistema della formazione a quello della produzione. Si tratta di uno strumento che consente di arrivare al diploma alternando l’istruzione in aula con la pratica in azienda, permettendo di imparare il mestiere sul campo e di ricevere un regolare stipendio. Ma è anche uno strumento pensate per le imprese, perché le aiuta a formare i profili professionali dei quali hanno bisogno, riducendo il gap tra domanda di professionalità e offerta di competenze. "Nell’ambito delle nostre iniziative per favorire la transizione dall’istruzione al lavoro, siamo impegnati ormai da diversi anni nel far conoscere e nel promuovere l’apprendistato duale in ogni parte d’Italia – spiega Giuseppe Timpanaro, responsabile di Anpal Servizi per l’area Toscana-Umbria – Su questo tema, la nostra agenzia organizza e realizza attività di assistenza tecnica e di informazioneformazione rivolte sia alle scuole secondarie superiori sia ai datori di lavoro. Per potenziare e rendere sempre più efficace la nostra azione, crediamo molto nella sinergia con le istituzioni e con le confederazioni dei territori. La proficua collaborazione con Cna Pisa va proprio in questa direzione". A concludere Valentina Cesaretti, direttrice di Copernico, agenzia formativa di Cna Pisa: "La nostra associazione di categoria si è impegnata fortemente e crede in questo progetto che ha come scopo primario quello di far capire a tutte le aziende del territorio quali realmente siano gli strumenti di formazione e lavoro capaci di far incrociare il loro reale fabbisogno con adeguati profili professionali. Crediamo molto nella bontà di questo progetto e, soprattutto, nelle sinergie fattive come questa messa a segno con Anpal Servizi: l’apprendistato in duale potrà contribuire a colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro".