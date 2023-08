Applausi a Torregrossa a Pisa: "Riscatteremo la scorsa stagione"

Cori, bandiere e messaggi di incitamento per i ventotto giocatori scesi in campo. Tra questi, assenti Mastinu e lonita, ormai fuori dal progetto e con le valigie pronte, ma con un Barberis in più, in maglia 51, presentato a sorpresa. Tra i cori cantanti dai presenti, ce n’è stato uno che ha echeggiato più come un monito: "Noi vogliamo undici Masucci". Il numero 26 è stato per distacco il giocatore più acclamato. Ma, se nascosto tra gli spalti dell’Arena vi fosse stato presente un applausometro, dietro a Masucci in questa speciale secondo in classifica si sarebbe piazzato – a sorpresa, considerando i fischi al momento della sua uscita dal campo contro la Spal, ultima gara della scorsa stagione – Ernesto Torregrossa. Il dieci nerazzurro ha dichiarato: "Vogliamo riscattare la stagione scorsa".

Reduce da una stagione falcidiata dagli infortuni, il numero dieci ha svolto l’intera preparazione senza alcun problema fisico. "Speriamo di toglierci delle soddisfazioni" ha aggiunto. Per Torregrossa l’obiettivo adesso è di migliorare i sei gol del 202223 e guidare l’attacco nerazzurro, reparto che ha avuto più difficoltà nel corso delle amichevoli. Prima dell’attaccante, a rivolgere una parola al tifo, definito da Giuseppe Corrado come un "valore aggiunto da sfruttare", è stato uno dei veterani dello spogliatoio: Marin. Quella appena iniziata per il rumeno sarà la sesta stagione in nerazzurro, ma l’emozione sembra essere rimasta la stessa: "Per me e per la squadra ritrovarsi qui assieme ai tifosi rappresenta un momento speciale. Daremo tutto".

Oltre ai veterani, a chi il prato dell’Arena lo conosce bene, anche chi sta imparando a conoscere l’ambiente pisano, come Miguel Veloso, ha lasciato un commento. Dopo quelle di Sporting Lisbona, Dinamo Kiev, Genoa e Hellas Verona, il portoghese, a trentasette anni ha deciso di rimettersi in gioco, scegliendo Pisa e la Serie B, prima volta in carriera nel campionato cadetto: "Grazie mille per avermi accolto". Ma anche chi la maglia nerazzurra è tornato a vestirla, cioè l’altro lusitano in rosa, Esteves, acquistato a titolo definitivo dal Porto: "Felice di essere tornato qua. Per me è una grande emozione, sono orgoglioso".

Lorenzo Vero