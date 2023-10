Appeso in Fipili: non è lupo: "Incrocio con un cane"

L’animale trovato appeso a luglio scorso in FiPiLi all’altezza di Cascina è un ibrido: un incrocio tra lupo (Canis lupus) e cane (Canis lupus familiaris). Non cambia la crudeltà del gesto, la differenza è invece per la legge. Perché in questo caso l’ipotesi di reato è quella di uccisione di animale (art.544), pena prevista da 4 mesi a 2 anni, nell’altro, se fosse stato un lupo puro, si avrebbe avuto un concorso di reati per la legge violata sulla specie protetta (legge15092). Il risultato genetico è arrivato dall’istituto di zooprofilassi di Grosseto.

Le indagini: i carabinieri forestali, che erano intervenuti subito dopo la scoperta insieme al personale Asl - l’animale era stato rinvenuto impiccato al cavalcavia della superstrada - hanno visionato le immagini delle telecamere disponibili e hanno ascoltato alcune persone, ma hanno strumenti limitati. Non sono previste, per esempio, l’intercettazione né l’analisi dei tabulati telefonici. Ma come è possibile l’ibridazione tra cane e lupo? "circa 12mila anni fa – spiega Marco Del Frate, esperto che da anni studia i grandi mammiferi – l’uomo iniziò un processo di domesticazione nei confronti del lupo che, nel tempo, ha portato agli attuali cani domestici. Da un punto di vista biologico è passato troppo poco tempo per differenziarsi significativamente, ciò fa sì che cane e lupo appartengano tuttora alla stessa specie e siano pertanto in grado di generare prole fertile. La percentuale di ibridazione varia e spesso non è verificabile dall’aspetto fisico ma rivelata solo dalle analisi genetiche".

Antonia Casini