Appello per il micio Milo sparito da Musigliano nel giorno della grandine

È scomparso il 18 gennaio scorso da Cascina, via dei Piastroni località Musigliano il gatto Milo, simil certosino, castrato, microcippato, di taglia grande, adulto di 5 anni. Buonissimo. Stanziale non si allontanava mai dal giardinetto di casa. Quel giorno una grandinata incredibile ha coperto Pisa e zone limitrofe. "Se qualcuno lo ha preso per metterlo al sicuro– scrive la proprietaria – sappia che ... Milo ha una famiglia che lo aspetta disperata. Per notizie o segnalazioni contattare il 3288682195".