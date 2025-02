"Antiqua" torna ancora fra artigianato e riciclo

Il mercatino dell’antiquariato sta per tornare nel comune termale. Domenica infatti inizia la stagione 2025 di "Antiqua" di San Giuliano, un appuntamento che vedrà, come da tradizione, i professionisti dell’antiquariato, del collezionismo, dell’hobbismo, del riciclo e, in via straordinaria, anche l’artigianato e la pittura.

Appuntamento quindi nel cuore di San Giuliano da via XX Settembre, largo Shelley, via Italia e viale Boboli che per ogni prima domenica del mese saranno teatro di Antiqua. Le date successive saranno: 6 aprile, 4 maggio, 1 giugno, 6 luglio, 7 settembre, 5 ottobre, 2 novembre e 7 dicembre (ed è in preparazione anche per il mese di agosto).

La tradizione, ormai più che ventennale di questo appuntamento, raccoglie i migliori operatori dei settori citati, con pezzi di pregio ognuno con il proprio professionalità e calore pronti a suscitare l’interesse dei visitatori. Tutti potranno curiosare tra i banchetti alla ricerca dell’oggetto di proprio gusto o da aggiungere alla propria collezione, quando anche l’abito vintage, supportati dalla cortesia e competenza degli operatori.

Una bella opportunità domenicale di passeggiare nelle vie del capoluogo termale accompagnati dalla festosità del mercato.