Antipsichiatria Presidio in Tribunale

Martedì 16 maggio si sarebbe dovuta tenere una nuova udienza per il processo su - l’accusa - maltrattamenti che sarebbero avvenuti nella struttura di Montalto di Fauglia gestita dalla Fondazione Stella Maris. L’udienza potrebbe slittare ma è previsto comunque il presidio già annunciato, davanti al Tribunale di Pisa dalle 14 in poi. Presidio organizzato dal collettivo antipsichiatrico di Pisa. "Per per onorare tutte le vittime degli abusi psichiatrici che ancora vengono perpetrati ai danni di persone private della libertà personale, non in grado di difendersi da sole, riteniamo che sia opportuno che l’opinione pubblica segua con attenzione le vicende di questo processo. Invitiamo tutti e tutte a partecipare al presidio in solidarietà alle vittime dei maltrattamenti", si legge nella convocazione del presidio.