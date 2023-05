Antifascismo: Anpi chiede impegni

Un appello ai candidati sindaco di Pisa e una serie di impegni per portare avanti i valori dell’antifascismo e della difesa dela Costituzione. Arriva da Anpi provinciale con il suo presidente Bruno Possenti. "Chiediamo ai candidati – si legge nella lettera di Anpi – di impegnarsi per difendere e attuare in pieno principi e valori che sono a fondamento della Costituzione, realizzare un museo dell’antifascismo e della Resistenza, sostenere, sul piano organizzativo ed economico, progetti promossi nelle scuole di ogni ordine e grado in attuazione del protocollo sottoscritto da Anpi e Ministero della Pubblica Istruzione a luglio 2014 e dei protocolli da esso derivati, istituire un osservatorio degli atti di apologia del fascismo e di offesa alla Resistenza, dar spazio nella toponomastica comunale a donne e uomini vittime della persecuzione fascista e protagonisti della lotta antifascista e della guerra di liberazione, curare lapidi e monumenti a ricordo dei caduti e dei protagonisti della Resistenza". Un appello rilanciato dal segretario dei Giovani Democratici Enrico Bruni. "Se verrò eletto in consiglio - dice – mio primo impegno sarà la promozione di un protocollo d’intesa antifascista per la difesa e la promozione della democrazia, come quello realizzato a Parma nel 2018"