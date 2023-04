Anpi e Comunità ebraica ricordano Carlo Cammeo

PISA

Il 13 aprile 1921 veniva barbaramente ucciso, per sicaria mano fascista, il giovane Carlo Cammeo, dirigente socialista, giornalista e maestro elementare, appartenente alla Comunità ebraica di Pisa. A 102 anni dall’assassinio, il Comitato provinciale Anpi e la Comunità ebraica promuovono un momento di riflessione storica e commemorazione oggi in via Contessa Matilde, nella ex scuola ed ex sede Circoscrizione 6, alle 10.15. Dopo la deposizione di una corona alla lapide sulla facciata dell’edificio, si terrà la commemorazione. Introdurrà il professor Fabrizio Franceschini, vice presidente della Società Storica Pisana. Saluti del presidente provinciale Anpi Bruno Possenti e del presidente della Comunità ebraica Maurizio Gabbrielli. Riflessione storica Sergio Cortopassi, storico del socialismo pisano. Seguiranno interventi del pubblico.