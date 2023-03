Andrea Lanini morto nell’incidente sulla Vicarese, addio al maestro musicista “dal grande cuore”

Campo (San Giuliano), 9 marzo 2023 – La sua Opel è come esplosa. La ruota divelta, il parabrezza schiantato. Andrea è dentro e non si muove. E’ solo, sta andando a Pisa. Si trova su un rettilineo sulla Vicarese, qui Calcesana, nel territorio di San Giuliano, ma al confine con Vico (Caprona) e Calci (La Gabella). Ha piovuto ieri, in mattinata forse qualche schizzo. Ma è su un rettilineo, dopo una lieve curva. All’improvviso sbanda e finisce contro uno degli alberi che costeggiano una strada dove sono morte tante altre persone. Forse un malore, una distrazione (ma non ci sono segni di sterzata), un ostacolo improvviso, le indagini sono in corso e sarà l’autopsia a dare qualche risposta in più. Sono le 9.50 circa e Andrea Lanini, 51 anni, residente a Pontedera, muore subito. Il medico dell’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa constata il decesso. Non può fare altro. Lo aiutano i vigili del fuoco ad estrarlo perché la sua macchina, una Opel corsa vecchio modello, non esiste più. Poi arrivano gli agenti della polizia municipale sangiulianese.

Sono i passanti a dare l’allarme, sopraggiungono quando ormai tutto è compiuto. Non risultano al momento testimoni diretti dell’incidente. Certo, la municipale, come sempre, li sta cercando. Poi è tutto veloce e le nto al tempo stesso, le sirene, le corse, l’arresa. Sulle cause, al momento, solo ipotesi. Sembra esclusa la responsabilità di altri. Ma, appunto, saranno i successivi approfondimenti a stabilirlo. Anche attraverso l’analisi delle telecamere, almeno quelle più vicine, per ricostruire i suoi orari e il percorso.

Andrea, musicista, che viveva di e per la musica, docente di batteria, percussioni e chitarra, uno dei fondatori con il fratello Alessandro ed altri soci nel 1997 all’Accademia Musicale Toscana, poi nell’Accademia Musicale Pontedera, conosciutissimo da un’intera generazione di cinquantenni per le sue tante attività, ma anche da molti ragazzi a cui trasmetteva la sua passione, non c’è più. La notizia viene prima sospettata quando cominciano ad arrivare le informazioni. Poi rimbalza quando c’è la certezza su tutti i social. E cominciano ad arrivare i primi ricordi e i messaggi di cordoglio. "Andrea, sei stato una persona stupenda, sempre sorridente e di buon umore, incontrarti anche solo per un saluto per le vie di Pontedera era un piacere enorme, sarai l’angelo più sorridente del Paradiso". E ancora: "I migliori lasciano la vita terrena per portare gioia e felicità oltre le nuvole. Mi dispiace tantissimo. Buon viaggio Andrea". "Una persona buona, che rendeva felici e aiutava a realizzare i sogni di tanti giovani e giovanissimi. Davvero una bruttissima notizia". Andrea lascia tante persone che gli volevano bene, tra cui la compagna Vanessa. L’addio - ora il corpo è a Medicina legale - potrebbe tenersi nel fine settimana.