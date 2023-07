Ancora pochi giorni per il contest fotografico "Scatta la tua maturità"

Pisa, 3 luglio 2023 - Sarà aperto ancora per pochi giorni “Scatta! La tua maturità”, il concorso fotografico di Matricolandosi aperto a studentesse e studenti del 5° anno delle scuole superiori che si immatricoleranno all’Università di Pisa nell’anno accademico 2023/2024. TEMA CONTEST - Il tema del contest è l’esperienza della maturità nei suoi vari aspetti: le sensazioni, i luoghi, le persone che più la hanno caratterizzata. Le foto più rappresentative saranno selezionate da una giuria ed esposte in una mostra, mentre i primi tre classificati riceveranno premi da 700, 500 e 300 euro ciascuno. PARTECIOPAZIONE - Per partecipare al concorso occorre inviare entro le ore 18.00 del 10 luglio un massimo di tre fotografie via mail all'indirizzo: [email protected], seguendo le indicazioni presenti nel regolamento del concorso. Tutte le foto, anche quelle non premiate, potranno essere utilizzate dall'Università di Pisa per i propri fini istituzionali e promozionali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://matricolandosi.unipi.it/. M.B.