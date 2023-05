Ancora furti in centro Ladri si aggirano fra i libri

di Saverio Bargagna

Totò sosteneva che "è sempre la somma che fa il totale". Il furto, il danno, la rabbia: ecco qua, servito con buona dose di amarezza, che si forma il ’totale’. Continuano i furti in centro storico, azioni di microcriminalità che – in questo periodo specifico – si stanno concentrando soprattutto nei quartieri di Tramontana. Dopo la raffica di raid in Borgo Stretto, stavolta la sgradita sorpresa si palesa in via San Francesco. Alla "Libreria dei ragazzi", meravigliosa e storica realtà della nostra città, i ladri hanno fatto irruzione sfruttando una serranda meno solida rispetto alle altre. Con notevole dispendio di forze hanno sollevato la saracinesca, forzato una delle porte con un cacciavite e fatto irruzione all’interno. "Hanno portato via il fondo cassa – spiega il titolare Raoul Di Gioacchino – a cui si accompagna un danno piuttosto ingente. Nessuno ha visto niente e noi ci siamo accorti del problema soltanto rientrando la mattina. Credo che, ad onor di logica, il furto sia avvenuto a notte inoltrata: magari fra le 3 e le 4 quando il flusso di persone è scemato, ma ancora la città dorme". Qualche centinaio di euro in fumo e, perfino, un pacchetto di sigarette. Evidentemente i ladri hanno questo vizio.

Il furto alla ‘Libreria dei ragazzi’ fa il paio con i colpi subiti, più di uno in realtà, al ristorante ‘La grotta’ sempre in via San Francesco. A stilarne un elenco è Giuseppina Cappai, amministratrice del bel ristorante con volte particolari in pietra: "Siamo già al quinto da inizio anno – estrae un cellulare dove mostra le foto di ogni furto –. Si parte il 26 gennaio. Il 6 febbraio secondo ingresso dei ladri nel ristorante. Il terzo è il 18 febbraio. Poi passiamo direttamente al 30 aprile. L’ultimo, in ordine di tempo, è andato in scena domenica scorsa". Quando i pochi spiccioli della cassa, quando le mance dei camerieri, spesso intere casse di vino e liquori. "Davvero non ne possiamo più – conclude Cappai –. Anche perché ogni volta sistemare la serratura ha un costo. Ormai non faccio più neppure denuncia, ho perso le speranze. Mi dicono: ma così ti stai arrendendo? Ebbene sì, lo ammetto, è proprio così".