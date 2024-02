"Anche una mostra sulle molte vite del Campanile-icona"

Dottor Maestrelli quali iniziative sono in cantiere per celebrare gli 850 della Torre Pendente?

"Moltissime. Proprio in questi giorni si riunirà il Comitato Scientifico per valutare tempi e stato avanzamento lavori. Tra queste mi preme ricordare una mostra che l’Opera della Primaziale Pisana organizzerà dal 15 giugno al 30 settembre, curata da una Commissione Scientifica presieduta dal professor Stefano Renzoni, dal titolo “L’amica risanata. Le molte vite del Campanile di Pisa”. L’idea è quella di rappresentare il Campanile attraverso un racconto di opere, immagini, restauri, stampe, fotografie e riprese televisive e cinematografiche del monumento nel corso dei secoli, con il primario intento di dare chiarezza al visitatore che la Torre di Pisa è il Campanile della Cattedrale".

Una gestione della piazza con altissime professionalità pur in continuità con la passata gestione quali le nuove sfide ?

"Abbiamo maestranze di altissimo livello, specialmente nel restauro materico e pittorico, nei servizi di accoglienza stiamo crescendo con personale giovane e capace. Le nuove sfide riguardano l’aspetto conservativo che ci vede impegnati in numerosi cantieri tra Cattedrale, Camposanto e Battistero. Entro l’anno ultimeremo il restauro del giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile, nuovo importante recupero per l’intera città. Andiamo avanti con il professor Settis e il suo team per l’allestimento dei nuovi spazi museali adiacenti al Camposanto, progetto che darà “respiro” alle opere pre-medioevali conservate nei nostri depositi".

Piazza dei Miracoli Opera del Duomo e città: c’è intersezione o siete un mondo a parte? "Non siamo un mondo a parte; con l’amministrazione comunale e il Ministero della Cultura abbiamo recentemente chiuso l’accordo sul Piano di gestione Unesco che riguarda non solo la Piazza del Duomo ma l’intero centro urbano. Abbiamo una serie di progetti congiunti, primo fra tutti la volontà di pavimentare l’intera Piazza del Duomo, compresa Via Contessa Matilde e Piazza Manin, in lastricati in pietra arenaria sostitiendo l’attuale asfaltoe. Costante e proficuo il rapporto con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, con l’istituto centrale di Roma e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Ed è ottimo il rapporto con la Fondazione Pisa, con il mondo accademico pisano e non; siamo in costante relazione con tour operator, agenzie, guide turistiche strutture alberghiere, e ricordo infine gli accordi stipilati con varie associazioni che si occupano di disabilità per migliorare l’accoglienza con persone che hanno disabilità motore, uditive, visive, cognitive".

Recupero, riciclo, sostenibilità ambientale, parole d’ordine di un’era in cui l’orologio climatico segna la necessità di rivedere le logiche di gestione del territorio con ambiente.

"L’Opera della Primaziale Pisana non è un’impresa di servizi ma essendo un luogo unico al mondo desidera lanciare un messaggio di sostenibilità ambientale con una serie di progetti a cui abbiamo già dato avvio: la realizzazione di un parco fotovoltaico, in località Campaldo dove abbiamo laboratori di restauro e depositi, per produrre energia elettrica e coprire i consumi dei monumenti/musei della Piazza del Duomo. Abbiamo in programma di realizzare fontanelli, in accordo con Acque e il Comune di Pisa, da collocare agli accessi alla Piazza; attività accompagnata da un processo di comunicazione plastic free per sensibilizzare il visitatore al fine di ridurre l’impiego di plastica monouso. La sostituzione del parco mezzi dell’Ente attualmente alimentato a benzina/gasolio con uno con carica elettrica dotando la Piazza del Duomo di apposite colonnine".