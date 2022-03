Anche per il 2022 la psichiatra Liliana Dell’Osso è fra le "Top Italian Women Scientists"

Pisa, 14 marzo 2022 – Anche per il 2022 la professoressa Liliana Dell’Osso, direttore dell’Unità operativa di Psichiatria dell’Aoup, è risultata fra le “Top Italian Women Scientists”, un club costituitosi nel 2016 e promosso da Onda, che raccoglie molte delle migliori scienziate italiane in campo biomedico (in questa foto è ritratta dal celebre fotografo Gerald Bruneau che ne ha immortalate 36 per una mostra dal titolo “Una vita da scienziata”, che sta facendo il giro del mondo).

Il gruppo riunisce eccellenze femminili, donne che si contraddistinguono per un’alta produttività scientifica e un alto numero di citazioni, che hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico, nelle scienze cliniche e nelle neuroscienze non solo nel senso che il loro lavoro impatta sulla società e sulla conoscenza, ma, anche perché, attraverso la loro produzione scientifica letta e citata, si sono conquistate una posizione in vetta in questa specie di ‘hit parade’ al femminile delle italiane nella scienza, in patria e nel mondo.

L’obiettivo del club è promuovere la ricerca condotta dalle donne e avvicinare le giovani a questo mondo. Le scienziate inserite nel club sono state recensite nella classifica dei Top Italian Scientists (TIS) di Via-Academy, un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione.

Per l’appartenenza al Club è stato selezionato un gruppo di ricercatrici con H-index pari o superiore a 50