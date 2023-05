Anche il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa partecipa alla "Notte dei Musei"

Calci (Pisa), 4 maggio 2023 - Sabato 13 maggio 2023 torna il consueto appuntamento con la Notte Europea dei Musei, quest’anno alla sua 19a edizione. L’iniziativa nasce con il patrocinio del Consiglio d’Europa, di UNESCO e di ICOM per valorizzare l’identità culturale europea e coinvolge i musei di tutta Europa. MUSEI APERTI - Per l’occasione moltissimi musei europei apriranno le loro porte al pubblico, tra questi anche il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Il Museo di Storia Naturale sarà aperto, oltre al consueto orario, dalle ore 19.00 alle ore 23.00, con ingresso gratuito a tutte le esposizioni permanenti. Sarà possibile visitare anche l’Acquario del Museo e la mostra temporanea “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale”, dietro pagamento del relativo biglietto. Di seguito una rassegna degli ultimi eventi e dei prossimi appuntamenti del museo. Naturatura – Letture interpretate Domenica 7 maggio, nell’oliveto davanti all’ingresso del Museo, l’attore Massimo Gritti sarà la voce narrante di alcuni testi tratti da capolavori letterari incentrati sul legame tra uomo e natura. Visite guidate nei giorni di festa Il Museo di Storia Naturale, in collaborazione con Feronia APS, organizza una serie di visite guidate durante i giorni di festa nazionale per far conoscere le proprie straordinarie collezioni. Meraviglie mineralogiche della Toscana Il Museo di Storia Naturale è lieto di presentare "Meraviglie mineralogiche della Toscana", una esposizione temporanea con la selezione dei campioni della collezione di Angelo Da Costa acquisiti dal Museo. La mostra è visitabile dal 1° aprile al 31 maggio 2023. Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale Il Museo è lieto di ospitare l’esposizione temporanea “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale”, a cura di Emanule e Biggi e Francesco Tomasinelli. La mostra è visitabile dal 17 marzo al 12 novembre 2023. M.B.