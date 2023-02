Anche al sindaco Conti piace la schiacciata "Ma per la vostra merenda scegliete la frutta"

Il 15 febbraio, su nostro invito, è venuto a trovarci a scuola il sindaco di Pisa Michele Conti a cui abbiamo rivolto tante domande.

Signor sindaco, cosa è per lei una spesa sostenibile?

"E’ soprattutto una spesa che prediliga la stagionalità, i prodotti locali e a km 0 per la salute delle persone e del pianeta".

Quali sono i principali prodotti IGP e DOP del nostro territorio?

"Tra tutti l’olio extra vergine di oliva e il vino".

Legge le etichette dei prodotti?

"Sì, è molto importante verificare la provenienza e gli ingredienti; l’utilizzo dei conservanti, degli additivi e dei pesticidi è diminuito negli ultimi anni per il benessere dei consumatori".

Tiene conto del packaging dei prodotti quando fa la la spesa?

"Sì, sono attento a scegliere articoli e contenitori riciclabili, biodegradabili e compostabili".

Come possiamo ridurre gli sprechi di cibo?

"Comprando solo la quantità necessaria per la famiglia".

Le piace la schiacciata?

"Sì, molto per la vostra merenda cercate di preferire frutta e verdura di stagione o dolci fatti in casa". Grazie sindaco per questa bella lezione sulla sostenibilità, ne faremo tesoro!