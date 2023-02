Anagrafe e Stato civile da lunedì alla Sesta Porta

Lunedì aprono la nuova anagrafe e gli uffici dello stato civile alla Sesta Porta, in via C.Battisti. Ci lavoreranno 44 dipendenti con un investimento pari a 350mila euro. Nei locali lasciati vuoti a Palazzo Gambacorti verrà allestito il museo delle tradizioni storiche pisane con apertura simbolica il 25 marzo (capodanno pisano). "La scelta è frutto dell’ottimizzazione dei servizi per il cittadino – dice il sindaco Michele Conti - perché qui ci sono anche gli uffici delle altre municipalizzate. Se necessario, in un solo edificio si può fare la carta d’identità chiedere la ztl, pagare le multe, chiedere i permessi alla Municipale o a Sepi". Gli uffici sono ora più funzionali, più moderni e facilmente raggiungibili dall’utenza grazie alla presenza del terminal degli autobus e del parcheggio di Ferrovie, raggiungibile sia da via Quarantola che da via Battisti, dove sono disponibili 300 posti auto e 11 stalli per disabili. Il trasferimento dei servizi demografici si è completato venerdì 24 febbraio. Resta invece a Palazzo Gambacorti l’ufficio statistica. La nuova sede dell’anagrafe è vicina al terminal degli autobus e in un’area della città dotata di maggiore disponibilità di parcheggi, raggiungibile a piedi attraverso un percorso pedonale anche dal nuovo parco di via Bixio, una volta che saranno terminati i lavori. "Per realizzare i nuovi uffici – dice il vicesindaco Raffaella Bonsangue - si sono resi necessari una serie di interventi al piano terra dell’edificio che hanno riguardato principalmente l’adeguamento e la realizzazione ex- novo della parte impiantistica come la rete dati, riscaldamento, impianti elettrici, antincendio per un valore di circa 350mila euro".

"E pensare – aggiunge Conti – che nel 2018 abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, 10 milioni di euro di debiti proprio qui alla Sesta porta". I servizi di anagrafe e stato civile saranno dislocati tra il piano terra e il quarto piano dell’edificio. Nel dettaglio: al piano terra si trovano i servizi di certificazioni dello Stato Civile, l’ufficio Decessi e il front office dei servizi demografici. Al quarto piano si trovano invece l’ufficio Residenze, l’ufficio Elettorale e l’ufficio di Stato Civile per i seguenti servizi: dichiarazione di nascite, cittadinanze e matrimoni. All’ingresso, prima dei servizi di front office, sarà presente un operatore del Comune che avrà il compito di indirizzare i cittadini verso gli uffici e i servizi desiderati. Gli uffici sono inoltre dotati di servizi igienici, anche per disabili, sia per il personale che per il pubblico. Gli sportelli di front office saranno aperti, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

Carlo Venturini