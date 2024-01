Amri ucciso con un coltello in ceramica. Blitz in casa del ricercato: è irreperibile

Pisa, 10 gennaio 2024 – Bottiglie in vetro e almeno un coltello in ceramica che le telecamere inquadrano molto bene. Videosorveglianza fondamentale nella ricostruzione dell’omicidio e, con l’autopsia (che si terrà domani con consulenza collegiale, dottor Scatena e professor Di Paolo), anche nell’individuazione dei o del responsabile. Omicidio del 27enne tunisino Ilyes Amri sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele, i carabinieri ieri mattina, prima del sorgere del sole, si sono presentati a casa del secondo indagato ricercato, ma non lo hanno trovato. Nella sua abitazione c’erano moglie e figlio.

Il timore che potesse aver abbandonato la città e addirittura il paese potrebbe essersi concretizzato. L’uomo sembra non essersi più presentato e anche i familiari hanno riferito di non sapere dove sia al momento. Indagini (coordinate dal pm Celano), oltre che sul cellulare dell’uomo, un georgiano, anche basandosi sulle stesse immagini degli occhi elettronici che hanno ripreso la scena nei particolari, coltello utilizzato per sferrare i colpi letali compreso. Si tratta di un’arma lunga e in ceramica per ora non rivenuta. I colpi mortali sono stati al collo e al petto. Sono stati dati entrambi dalla persona ricercata o uno è stato inferto dal georgiano 32enne (Shota Javshanashvi) già in carcere e che oggi sarà interrogato per la convalida del fermo?

"E’ incensurato", spiega il suo legale, l’avvocato Gian Filippo Catarsi di Livorno che ieri lo ha incontrato con non poche difficoltà di dialogo, dato che il suo assistito parla male l’italiano. E’ arrivato in Italia a ottobre e si trova qui con la moglie, anche lei georgiana, e il figlio piccolo. "No, non conoscevo la vittima", ha detto. "Mi sono ritrovato in mezzo alla rissa". Perché i partecipanti (ci sono più testimoni, quindi) sarebbero stati diversi sia tra i georgiani (c’è un terzo indagato dell’81 solo per rissa), che tra i tunisini. L’uomo, 32 anni, che ha fatto il badante, come la moglie, nel suo paese ha studiato anche Psicologia non arrivando però alla laurea. Per quale motivo è esplosa la lite violenta? Un acquisto di stupefacente non andato a buon fine è una delle ipotesi. Secondo la famiglia di Amri, tutelata dall’avvocato Gabriele Dell’Unto, ieri sostituito in Procura per il conferimento incarico dalla collega Arianna Tabarracci, il 27enne avrebbe tentato di placare gli animi.